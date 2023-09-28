Başbakan Scholz, Kazakistan'ın Almanya'nın Orta Asya'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan'ın ülkesi için Orta Asya'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan'ın ülkesi için Orta Asya'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Scholz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kazakistan'ı enerji yollarının genişletilmesi konusunda bir partner olarak gördüklerini belirten Scholz, "Ulaşım yollarının biraz daha sıkı şekilde genişletilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Kazakistan, önemli altyapı projelerini ileriye taşıyan odak noktalarından biri." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz, Kazakistan'ın ülkesi için Orta Asya'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da görüştüklerini aktaran Scholz, " Almanya'nın tutumu çok nettir. Rusya'nın açtığı savaş, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Rusya, saldırısını sürdürdüğü müddetçe biz de kendi payımıza onu bundan vazgeçirmeye ikna etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Kazakistan ile bankacılık konusunda ortak çalışma yapılıp yapılamayacağının sorulması üzerine Şansölye Scholz, bu konuda bankalar ve dolayısıyla finansmanları için güvenli bir yasal ortam ve gerekli iyileştirmelerin çok önemli bir temel oluşturacağına dikkati çekti.

Scholz, "Nihayetinde finansman, risklerin tartılmasını gerektirir ve örneğin hukukun üstünlüğü çerçevesinde güvenilir yapılar sayesinde riskler ne kadar düşük olursa, yatırım yapmak isteyen şirketlere finansal destek sağlamak da o kadar kolay ve iyi olur. Bu açıdan yakın işbirliği söz konusu." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Göç ve Sığınma Politikası (CEAS) konusunda ülkesinin koyduğu çekincelere ilişkin Scholz, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, düzenli göçün yarattığı zorluklarla başa çıkma konusunda ortak bir strateji izlemektedir. Bu nedenle neredeyse hiçbir şeyin gerçekleşmediği 10 yıllık bir sürenin ardından bir Avrupa dayanışma mekanizmasının temeli üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi çok erken yaptık. İçişleri Bakanımız, burada gerçekten büyük bir başarıya imza attı, kendisi ve kişisel kararlılığı olmasaydı bu mümkün olmazdı."

" Almanya, Kazakistan'ın en önemli ortağıdır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Almanya'nın, ticari ve ekonomik ilişkilerin düzeyi bakımından stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, " Almanya, Kazakistan'ın en önemli ortağıdır, dolayısıyla işbirliğinin geliştirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Özellikle Kazakistan ve Almanya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine odaklandık, somut anlaşmalara vardık." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin önemli kısmını ticari ve ekonomik işbirliğine yönelik beklentilerin oluşturduğunu belirten Tokayev, şöyle devam etti:

"Petrol ve gaz, kimya, metalürji, ulaştırma ve lojistik gibi gelecek vadeden alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunu ayrıntılı olarak ele aldık. Büyük ve orta ölçekli Alman şirketlerinin önde gelen temsilcileriyle bir dizi toplantı öncesi Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde ve diğerleri gibi kilit şirketlerle önemli ticaret anlaşmalarının imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum."

Tokayev ise Kazakistan'ın bu yılın başında Druzhba boru hatları üzerinden Almanya'ya 500 bin ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alman dostlarımıza, ülkemizin petrol sevkiyat hacmini artırmaya ve bu sevkiyatlara uzun vadeli, istikrarlı bir karakter kazandırmaya hazır olduğunu yineledim. Kazakistan'ın rekabetçi avantajlarını birleştirerek yatakların, şehirlerin, nadir metallerin ve toprakların geliştirilmesinde ortaklığın güçlendirilmesine özel önem verdik.

Almanya'dan ham madde, sanayi ve teknoloji formülüne göre her iki taraf için de önemli bir sinerjiye güvenebiliriz. Şansölye'ye ortak ham madde projelerinin uygulanması için bir konsorsiyum kurulmasını önerdim, bunun karşılığında yenilenebilir enerjinin özellikle de yeşil hidrojenin geliştirilmesinde Alman ileri teknolojilerinin ve bilimsel başarılarının transferiyle ilgileniyoruz."

Ülkesinin ve Rusya'nın, dünyanın en uzun kara sınırına sahip olduğunu vurgulayan Tokayev, şunları kaydetti:

"Ticari ve insani ilişkilerde derinleşmiş işbirliğimiz var. Ukrayna ihtilafına ilişkin olarak Kazakistan, askeri eylemlerin çok hızlı ve derhal durdurulmasından ve BM kararlarına saygı gösterilmesinden yana. Bugün Sayın Şansölye ile durumun gerçekten çok ciddi olduğunu ve Rus tarafı ile Ukrayna tarafının müzakerelere hazır olduklarını söylediklerini konuştum. Ancak bunun hangi platformda, hangi düzeyde ve hangi formatta olması gerektiği henüz netlik kazanmış değil.

Müzakereler yürütülmeli ve her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilmelidir. Kazakistan, ilgili ülkelerin ya da ülke gruplarının, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik tüm çabalarını desteklemektedir ve bunu mümkün kılmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır."

Tokayev, Rusya, Kazakistan sınırının her iki ülkenin parlamentolarınca onaylandığına dikkati çekerek, Rusya'nın Kazakistan toprakları üzerinde hak iddia edebileceğine dair hiçbir korkuları olmadığını dile getirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesi konusuna da işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın yaptırım rejimini desteklediğini vurguladı.

Tokayev, "Yaptırım rejimine uymakla görevli ilgili kuruluşlarla temaslarımız var. Alman tarafı, yaptırım rejimine dolaylı yönden uymayacağımız konusunda endişelenmemelidir, bu kesinlikle gerekli değildir." dedi.