Başbakan Scholz hakkında 'Cum-ex' skandalına ilişkin yapılan suç duyurusu reddedildi

Almanya'da Hamburg Başsavcılığının, "ülkede tarihin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak nitelendirilen Cum-ex skandalına ilişkin Başbakan Olaf Scholz hakkında yapılan suç duyurusunu reddettiği bildirildi.

Almanya'da Hamburg Başsavcılığının, "ülkede tarihin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak nitelendirilen Cum-ex skandalına ilişkin Başbakan Olaf Scholz hakkında yapılan suç duyurusunu reddettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA ve Tagesspiegel gazetesinin Hamburg Başsavcılığı Sözcüsü'ne dayandırdıkları habere göre, Başsavcılık, tanınmış avukatlardan Gerhard Strate'nin, Scholz ve eski Hamburg Eyaleti Maliye Bakanı Peter Tschentscher hakkında Cum-ex skandalına karışan Warburg Bankasına vergi kaçırmaya yardım ettikleri suçlamasıyla şubatta yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

Hamburg Başsavcılığı, Scholz ve Tschentscher hakkındaki suçlamaları asılsız bularak suç duyurusunu reddetti.

Hamburg Savcılığı, martta da Scholz ve Tschentscher hakkında soruşturma başlatılmasını reddederken; yeni suç duyurusu kapsamında soruşturma başlatmak için bir emare bulmadı.

2011-2018 döneminde Hamburg Eyaleti Başbakanlığı yapan SPD'li Olaf Scholz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Warburg Bankasına ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir sorumluğu bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir siyasi müdahale olduğuna ilişkin kanıt yok." ifadesini kullanmıştı.

19 Ağustos'ta araştırma komisyonunda dinlenecek

Scholz, 19 Ağustos Cuma günü Hamburg Eyalet Meclisinde skandalın aydınlatılması için kurulan araştırma komisyonunda dinlenecek.

Cum-Ex skandalına ilişkin soruşturma yürüten Köln Savcılığı, geçen yıllarda "Cum-ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında ve Scholz'un Maliye Bakanı olduğu dönemde Bakanlıkta aramalar yaptırmıştı.

Bu soruşturma kapsamında, eski SPD Federal Meclis Milletvekili ve Scholz'a yakın isimlerden Johannes Kahrs'ın bankadaki özel kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya rastlandığı ortaya çıkmış ve Scholz'un Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı elektronik posta adresine gelen iletiler incelenmişti.

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz, Scholz'un kullandığı özel elektronik posta adreslerine gelen iletilerinin de incelenmesini istedi.

Almanya"tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basını da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankasının SPD'ye 2017'de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Alman vergi uzmanlarının hesaplamalarına göre, Cum-ex ile devlet hazinesi, 2005-2011 döneminde milyarlarca avro zarara uğratıldı.