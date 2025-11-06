Başbakan Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'na Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yurt dışında görev yapan Başkonsoloslarının katılımıyla ilk kez Ankara'da düzenlenen Başkonsoloslar Konferansı'na katıldı. Fidan, "'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferansla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmayı ve gelecek döneme dair hedeflerimizi belirlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yurt dışında görev yapan Başkonsoloslarımızın katılımıyla ilk kez düzenlediğimiz Başkonsoloslar Konferansı bugün başladı. 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferansla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmayı ve gelecek döneme dair hedeflerimizi belirlemeyi amaçlıyoruz.

Yurt dışındaki Türk toplumuna birlikte hizmet verdiğimiz Bakanlıklarımız ve paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek hizmetlerimizin tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Ekonomi, kamu diplomasisi, kültür, yurt dışı tanıtım, eğitim, göç ve bilişim gibi alanlarda düzenleyeceğimiz bölgesel ve tematik oturumlarla, Başkonsolosluklarımızı doğrudan ilgilendiren konuları istişare edeceğiz. Konferansımızın devletimize, milletimize ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."