Üye Girişi
Haberler

Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anıldı. Saldırıda yaralı kurtulan Ali Akarpınar, yaşadıklarını anlattı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anılıyor. Olaydan yaralı kurtulan Ali Akarpınar (70), "O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar" dedi.

Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlederek para, altın ve değerli eşyaları yanlarına aldıktan sonra evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 31'inci yıl dönümünde köyde acı hala tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybedenler köyde dualarla anılıyor. Türk bayrağının her yere asıldığı köyde, katliamdan yaralı kurtulan Ali Akarpınar, 31 yıl önce yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KUNDAKLAMA YAPIYORLARDI'

Olaydan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan Ali Akarpınar, şu an sadece kendisinin yaşadığını belirterek,"O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken, köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Orada yarım saatten fazla kendi örgüt propagandasını yaptılar. Tabii ki o anda bizim köyü görmemiz mümkün değildi. Köyde diğer terör unsurları kadınların ziynet eşyalarına varıncaya kadar alıyorlardı. Aynı zamanda köyü tamamen yakmak amacıyla kundaklama yapıyorlardı. Ondan sonra bizim üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar. Ben bu olaydan yaralı kurtuldum" dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet ettiğini söyleyen Akarpınar, "O an hiç bir şey hissedemedim. Köy yanıyordu. Üzerimizde ateş topu gibi geliyordu ve rüzgar da vardı. O anda bir şey hissetmek mümkün değil. Öleceğimi her zaman düşündüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemaliye Erzincan PKK Politika Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title