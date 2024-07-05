Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlederek para, altın ve değerli eşyaları yanlarına aldıktan sonra evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 31'inci yıl dönümünde köyde acı hala tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybedenler köyde dualarla anılıyor. Türk bayrağının her yere asıldığı köyde, katliamdan yaralı kurtulan Ali Akarpınar, 31 yıl önce yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KUNDAKLAMA YAPIYORLARDI'

Olaydan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan Ali Akarpınar, şu an sadece kendisinin yaşadığını belirterek,"O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken, köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Orada yarım saatten fazla kendi örgüt propagandasını yaptılar. Tabii ki o anda bizim köyü görmemiz mümkün değildi. Köyde diğer terör unsurları kadınların ziynet eşyalarına varıncaya kadar alıyorlardı. Aynı zamanda köyü tamamen yakmak amacıyla kundaklama yapıyorlardı. Ondan sonra bizim üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar. Ben bu olaydan yaralı kurtuldum" dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet ettiğini söyleyen Akarpınar, "O an hiç bir şey hissedemedim. Köy yanıyordu. Üzerimizde ateş topu gibi geliyordu ve rüzgar da vardı. O anda bir şey hissetmek mümkün değil. Öleceğimi her zaman düşündüm" diye konuştu.