Başbağlar katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 Temmuz 1993'te 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar katliamına ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları Kadir Kartal, Mehmet Okatan hazır bulundu.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T. ile avukatı ise İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında firari 20 sanık hakkında tefrik talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi ve bu sanıkların dosyası ayrıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık S.T'nin, "Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Mağdur ve avukatları da mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

S.T. ve avukatı ise dosyada somut delil bulunmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Sanık S.T'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Başbağlar Katliamı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Ağustos 2022'de kabul edilmişti.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, daha önce birçok farklı eyleme katılmış terör örgütü mensuplarının ifadeleri de yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.