Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

Kemaliye ilçesine bağlı, şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlettikten sonra para, altın ve değerli eşyaları aldıkları evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 30'uncu yıl dönümünde köyde tören düzenlendi. Anıt mezarda düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Tokat Milletvekili Kadir Durmaz, 3'üncü Ordu Komutanı Korgenaral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karahan, askeri- mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Konuşmasına birlik beraberlik mesajları veren Vali Mehmet Makas, Başbağlar katliamıyla ilgili 2021 yılında açılan yeni dava hakkında bilgi verdi. Vali Makas, "Bilginiz olsun gecikmiş hiçbir şey yok. Hesabı sorulmadık hiçbir şey yok. 2021'de Başbağlar davasıyla ilgili deliller tekrar toparlandı, tekrar dava açıldı. Yargılanan 21 sanıktan biri delil yetersizliğinden beraat etti, 20'siyle ilgili yargılama devam ediyor. Ben inanıyorum ki insanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımıyla ilgili kanunun Anayasal düzenlemesiyle beraber herkes müstahak olduğu sonuca katlanacaktır. Aslolan bizim birlik, beraberliğimizi bozmamamız, beklenen, özlenen dünyaya nizam verecek olan bu milletin tekrar lider ülke olmasını sağlamak. Dünyada sadece gönül coğrafyamız değil, ümmet coğrafyamız değil, gayri müslim coğrafyada da adalet bekleyen mazlum ve masuma adalet götürmektir. Belki yüreğinizi soğutacak mı bilmiyorum bir siyasi büyüğümüzün terör örgütleriyle ilgili bir sözü var. Bu Babaşbağlar'da silahı çeken olsun, bu Madımak'ta canlarımızı yakan olsun, Merasim sokak olsun, Beşiktaş olsun, PKK'sı olsun FETÖ'sü olsun, adı ne ise kimin maşası ise ölüsünü, dirisini, her gün birisini, bir gün hepsini müstahak oldukları sonuçla yüzleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Konuşmaların ardından davetliler, anıt mezarda dua etti.