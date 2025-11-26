Başarılı Öğrenciler Azerbaycan Gezisi İle Ödüllendirildi
Kızılırmak Ortaokulu'nda başarı sıralamasında ilk 10 içinde yer alan 10 öğrenci, Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen gezi kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret etti.
Kızılırmak ilçesinde başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi.
Kızılırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden başarı sıralamasında ilk 10 içinde yer alan öğrenciler için Azerbaycan gezisi düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen gezide 10 öğrenci Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Üç gün süren gezinin ardından ilçeye dönen öğrenciler Kaymakam Emrah Özbek'e teşekkür etti.
