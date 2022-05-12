Başarılı iş insanı Yusuf Can Güçtekin ABD'li ünlü şeflere Türk mutfağını anlattı

Yeni sezonunda dünyanın farklı ülkelerinden ve farklı kültürlerindenkonseptler hazırlayan program yapımcıları Türk mutfağı için aynı zamanda ünlü bir şef olan Yusuf Can Güçtekin'den destek aldı.

Yusuf Can Güçtekin; "uzun yıllar popüler kültür etkisinde kalındı. Bir çok avm de Türk mutfağı nerdeyse hiç yoktu. Son yıllarda bir çok AVM'de Türk mutfağı ve kebapçı görmekten çok mutluyum. Dünya'nın dört bir yanında Türk mutfağı konuşulurken mütevazı olmanın bir anlamı yok" dedi.

Markasının bir çok şubesi olduğu bilinen Yusuf Can Güçtekin , yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinmekte. Yaptığı sosyal sorumluluk projelerini dile getirmek istemeyen başarılı iş insanı; "Bu tarz şeyler konuşulmamalı, iyilik bulaşıcı olmalı, iyiliği paylaşmak görgüsüzlük ve mutsuzluk vericidir. Yakışıksız bir durum olur, çoğu zaman dijital medyalarda maalesef karşımıza çıkıyor. İyilik anlatılmaz" dedi.

Yusuf Can Güçtekin Şanlıurfa'nın merkezinde dünyaya geldi. 1989 yılında doğan Güçtekin, küçükken mutfak ve restoran alanına ilgi duydu. Zaman içerisinde bu ilgisinin üzerine düştü ve Türkiye genelinde adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde bir çok şubesi olan markasını genişletmeye devam eden Güçtekin Avrupa'daki bir çok ünlü şefe Türk mutfağını ve kültürünü anlatıyor.

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