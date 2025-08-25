BASAM Heyeti Balkan Ülkelerine Ziyaret Gerçekleştirdi

Balkan Stratejik Araştırma Merkezi (BASAM) heyeti, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

BASAM'dan yapılan açıklamaya göre, BASAM Başkanı Rıfat Sait başkanlığındaki heyet, dört gün süren ziyaret kapsamında üç ülkenin siyasi ve ticari temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ticaretin, kültürün ve siyasetin geliştirilmesi amaçlanan gezide, Kosova'da Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile görüşen heyet, Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Türkiye Ticaret Odası ve iş çevreleriyle temas kurdu.

Arnavutluk'ta Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Sanayi ve Ticaret Odası, MÜSİAD'ın Arnavutluk temsilciliği, Arnavutluk-Türkiye Ticaret Odası ile görüşme yapıldı.

Kuzey Makedonya'da ise Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Makedonya Türk Ticaret Odası ve yatırımcılarla bir araya gelindi.

Açıklamada, görüşmelerin verimli geçtiği belirtilerek ikinci tur ziyaretlerin eylül-ekim aylarında yapılacağı kaydedildi.