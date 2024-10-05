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Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başakşehir, Kayserispor ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Kayserispor'un golü 32. dakikada Carlos Mane'den, Başakşehir'in golü ise 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başakşehir konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda  saat 19.00'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetti.

Konuk takım Kayserispor 32.dakikada Carlos Mane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Başakşehir 53. dakikada Krzysztof Piatek'in gölüyle beraberiliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahasında Kayserispor ile 1-1 berebare kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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