Başakşehir TEM Otoyolu'nda Bir Kamyonet Daha Devrildi

TEM Otoyolu'nda bir gün içinde ikinci kez meydana gelen kaza sonucunda kamyonet devrildi. Şoför yara almadan kurtulurken, Edirne istikametine giden yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Özgür EREN/ BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolunda dün kamyonun devrildiği noktada yine bir kamyonet devrildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kazada Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Dün aynı noktada kamyon devrilmiş ve trafik durma noktasına gelmişti. Bugün ise 64 NK 401 plakalı kamyonetin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet devrildi. Şoför, kazada yara almadan kurtulurken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı 1 şeritten kontrollü olarak sağlanırken yine uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kalırken devrilen kamyonet vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
