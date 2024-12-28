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Başakşehir TEM Otoyolu'nda Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bölgede yoğunluk oluştu.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Edirne istikametinde ilerleyen Zeynep Ö. idaresindeki 34 HYG 689 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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