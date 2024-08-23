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Başakşehir, St. Patrick's ile berabere kaldı

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçı İstanbul'da oynanacak.

(ANKARA) - Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda'da St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Saat 21: 45'te başlayan mücadelenin ilk yarısında Başakşehir, etkili ataklardan gol bulamayınca iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısından da gol sesi çıkmayınca Başakşehir tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Çağdaş Atan'ın ekibi, rövanş maçında 28 Ağustos saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda gruplara kalma mücadelesi verecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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