Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 7 Nisan Perşembe günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title