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Başakşehir'de 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği Düzenlendi

Başakşehir'de 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği Düzenlendi
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Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, programda yaptığı konuşmada, okullardaki kültürel ve sosyal faaliyetlerin çoğalmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocukların geleneksel sanat türleri ile ilkokul sıralarında tanışması gerektiğini belirten Coşkun, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programının beceri temelli yaklaşımı, öğrendiklerini hayata aktarmaları için öğrencilerimize kendilerinin uygulayarak eğlenecekleri, eğlenerek öğrenecekleri bir etkinlik hazırladık. Bugün burada birinci sınıf öğrencilerimizi 'Karagöz ve Hacivat' ile tanıştırdık." diye konuştu.

Milletlerin en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğunu dile getiren Coşkun, "Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız." dedi.

Milletin varlığı ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına ve vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini anlatan Coşkun, öğrencilere seslenerek, şöyle devam etti:

"Hacivat ile Karagöz'ü duymayan var mı? Yok değil mi? Herkes duydu değil mi? Evet çocuklar bizim kendi kültürümüz, bu ülkemizin yetiştirdiği bir konu var. Karagöz ile Hacivat var. Kendi değerlerimizi aktardığımız, kendi medeniyetimizin, kendi hayat dünyamızı paylaştığımız ve severek öğrendiğimiz bir figürümüz Karagöz ve Hacivat. Bu tasvirleri de sizlere dağıttık, siz de uygulayacaksınız."

Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Çetin çocuklara Karagöz'ü anlattı.

Ardından Karagöz ustası Göher Ergün, öğrencilere "Karagöz ile Hacivat" oyununu sergiledi.

Programda bu yıl birinci sınıfa başlayan 245 öğrenci ustalarından "Karagöz kimdir? Karagöz tasviri nasıl yapılır?" konularını öğrendi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Başakşehir Etkinlik Demirci Güncel Kültür Sanat

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