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Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı 1 yılda 5 milyon 200 bin yolcuya hizmet verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattını 1 yılda 5 milyon 200 bin yolcunun kullandığını ifade etti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

İstanbul'da yapımını tamamlayarak hizmete sundukları metro hatlarının uzunluğunun 147,7 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda. Bu hatların neredeyse yarısının yapımı bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yılın ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı hattını, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Gayrettepe-Kağıthane kesimini, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattını ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni hizmete açtıklarını anımsattı.

Bakanlık olarak bugüne kadar İstanbul'da Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrolarını, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarına işaret eden Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatlarında yapım çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı'nın yapımının da bakanlık tarafından üstlenildiğini aktardı.

İstanbul'da hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birinin de Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi. Devirden 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. Hattımız sayesinde kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla entegrasyon sağlandı. 6,2 kilometre uzunluğunda olan ve Kayaşehir, Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Onurkent ve Metrokent olmak üzere 5 istasyondan oluşan bu hat sayesinde Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattıyla, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegrasyon sağlandı. Böylece, bölgenin havalimanına metroyla ulaşımına olanak tanındı."

Uraloğlu, söz konusu hatla vatandaşların, Kayaşehir-Mahmutbey güzergahında 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) güzergahında 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı güzergahında 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) güzergahında 23 dakikada seyahat edebildiğini aktardı.

"Yapacak çok işimiz var"

Bakanlık olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladıklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023'te açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattında bugüne kadar 5 milyon 200 bin yolcu taşındı. Yaptığımız projelerle vatandaşlarımıza trafik keşmekeşliğinde işlerine giderken ve yolculuk yaparken güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyoruz. İstanbul'da çok önemli projelere imza attık. Ancak yeterli mi? Asla... İstanbul'un ulaşımı için yapacak çok işimiz var. Türkiye'de 14 ilde raylı sistem projesi çalışması yürütüyoruz. Ülke genelinde 415,5 kilometre kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. 88,8 kilometre hat üzerinde yapım çalışmalarımız devam ederken, toplamda da 372,2 kilometre daha raylı sistem yapmayı planlıyoruz."

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Kaynak: AA / Güncel

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