Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi'ndeki Kuyruktan Bıkan Şoförler İsyan Etti

Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi'ndeki kuyruktan bıkan şoförler isyan etti

İSTANBUL Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önünde her gece uzun kuyruklarda sıra beklemek zorunda kalan şoförler yaşadıkları duruma isyan ettiler.

Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önüne her gece çöp kamyonlarının yükünü boşaltmak gelen sürücüler Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerini saatlerce beklettiğini iddia etti ve yaşadıkları duruma isyan etti. Bir araya gelen sürücüler basına açıklamada bulundu. Aktarma Merkezi'nin müdürü ve güvenlik görevlisi ise sürücülerin yaşadıkları sıkıntıyla ilgili haber çeken muhabire engel olmak istedi. Tesislerin görüntülenmesi istemedi.

Basına açıklamada bulunan çöp kamyonu sürücüleri Yusuf Şekeroğlu ve Gökhan Genli yaptıkları açıklamalarda şu ifadeleri kullandı, "Bizim burada toplanmamızdaki sebep, biz ilçe belediyeleri olarak ilçe çöplerini toplayıp buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık tesisine gelip kamyonları boşaltıyoruz. Burada her akşam bizim yaşadığımız sıkıntı, burada sıra oluyor. En az 2 saat kötü şartlarda sıra bekliyoruz. Namaz kılmak isteyenler asfaltın üzerinde namaz kılıyorlar. Allah'tan yemeğimiz suyumuz var ama herhangi bir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Saat 17.00'da işe başlıyoruz. Buradan çıkmamız saat 03.00, 04.00'ı buluyor. Bu zulümdür. Tüm ilçe belediyeleri olarak biz bu zulüme çare bulunmasını istiyoruz.

Ben saat 17.00'da iş başı yapıyorum. Saat 23.30'da benim bölgem bitiyor. Buraya geliyorum 3 saat, 4 saat. Her zaman bize bu sıkıntıları yaşatıyorlar. Çekim olduğu zaman medya geliyor sizinle röportaj yapıyoruz. 2 3 gün bomboş olacak burası. Sonra aynı şekilde devam ediyor. Benim da çoluğum çocuğum var. Bizim de ailemiz var. Zaten burada sıkıntılar içerisindeyiz. Bakın kuyruğu görebilirsiniz. Yazık günah. Burada sırada bekleyen araçlar trafiği riske sokuyorlar. Daha önce kazalar oldu. Biz sorduğumuzda sürekli şoför alınacak diyorlar ama bu aylardır böyle gidiyor. Gündüz de aynısı oluyor. Buna bir çare istiyoruz artık." dedi.