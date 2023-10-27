Başakşehir İSDÖK Sanayi Sitesinde Doğal Gaz Kutusunda Patlama

BAŞAKŞEHİR İSDÖK Sanayi sitesinde çinko imalathanesinin girişindeki doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinin girişinin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Dökümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (İSDÖK) Sanayi Sitesi'nde saat 14.00 sıralarında çinko imalatı yapan bir iş yerinin doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede doğal gaz borusu ve iş yerini sardı. Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yeri ve doğalgaz kutusunda hasar oluştu. Yangını söndürmeye çalışan Resul Bahadır, "Yangın tüpleri ile müdahale ettik ama yangını önleyemedik. Çok büyük doğal gaz patlaması oldu. İtfaiye gelmeden yangın sönmedi" diye konuştu.