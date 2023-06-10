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BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN -1

BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN -1

Güncel Haberler

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Yangından görümtüler

-Çıkan dumanlar

- İtfaiye ekipleri

-Genel görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İkitelli İtfaiye Güncel Haberler

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