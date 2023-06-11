Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumartesi akşam saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. İtfaye ekiplerinin çalışmaları sırasında, 4 katlı binanın üst katında duvarlar çöktü.
BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumartesi akşam saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. İtfaye ekiplerinin çalışmaları sırasında, 4 katlı binanın üst katında duvarlar çöktü.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında yangının çıktığı 4 katlı binanın üst katındaki duvarlarda çökme meydana geldi. Gökyüzünü duman bulutu kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi de devam ediyor.