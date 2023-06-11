Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında 16'ncı saate girilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında binada çökmeler meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında 16'ncı saate girilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında binada çökmeler meydana geldi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında dün akşam saatlerinde başlayan yangında 16'ncı saate girildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) yangını söndürmeye çalışıyor. Öte yandan söndürme çalışmalarının sürdüğü binada çökmeler meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir İkitelli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title