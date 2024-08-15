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Başakşehir, Iberia Tiflis'i mağlup ederek tur atladı

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Iberia Tiflis'i 2-0 yenerek tur atladı. İlk maçta daplasmanda 1-0 galip gelen Başakşehir, play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

(İSTANBUL)- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Başakşehir sahasında 2-0 galip gelerek turu atladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayan müsabakayı Polonyalı hakam Pawel Raczkowski yönetti. İlk yarı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Başakşehir 2 gol bularak tur atladı. Başakşehir'e turu getiren golleri 50.dakikada Krzysztarf Piatek ve 61. dakikada Dimitris Pelkas attı.

İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 yenen Başakşehir, kendi sahasında Iberia Tiflis'i 2 -0 yenerek tur atladı.

RAMS Başakşehir,  İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda mücadele edecek. İlk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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