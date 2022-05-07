Başakşehir-Galatasaray maçının ardından - Erdinç Sözer - Haberler

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Başakşehir-Galatasaray maçının ardından - Erdinç Sözer

AA - Fahrettin Gök - Güncel
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Erdinç Sözer'in açıklamaları Başakşehir-Galatasaray maçının ardındanİSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Erdinç Sözer'in açıklamaları

Başakşehir-Galatasaray maçının ardından

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer maç sonunda açıklamalarda bulundu.

AA / Fahrettin Gök - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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