Başakşehir-Galatasaray maçının ardından - Erdinç Sözer
AA - Fahrettin Gök - Güncel
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Erdinç Sözer'in açıklamaları Başakşehir-Galatasaray maçının ardındanİSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Erdinç Sözer'in açıklamaları
Başakşehir-Galatasaray maçının ardından
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer maç sonunda açıklamalarda bulundu.
AA / Fahrettin Gök - Güncel