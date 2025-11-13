Haberler

Başakşehir'deki Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'deki Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal yaşamını yitirdi. İki kişi de yaralandı.

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada Yunus Gayrinal (21) ve annesi Gönül Gayrinal (47) yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı.

Kaza, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Akbulut'un kullandığı 34 FN 4747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Yılmaz Gayrinal yönetimindeki 34 BDK 388 plakalı araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri iki araçtaki toplam dört yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal kurtarılamadı. Sürücüler Kazım Akbulut ve Yılmaz Gayrinal'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.