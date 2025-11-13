Başakşehir'deki Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada Yunus Gayrinal (21) ve annesi Gönül Gayrinal (47) yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı.

Kaza, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Akbulut'un kullandığı 34 FN 4747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Yılmaz Gayrinal yönetimindeki 34 BDK 388 plakalı araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri iki araçtaki toplam dört yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal kurtarılamadı. Sürücüler Kazım Akbulut ve Yılmaz Gayrinal'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.