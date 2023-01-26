Başakşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Başakşehir'de yolcu minibüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Başakşehir'de yolcu minibüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkitelli Yanyol Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden Kadri Karaaslan idaresindeki 34 M 3031 plakalı yolcu minibüsü, Masko Mobilya Kenti önünde refüje çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, Sabri Güneş yönetimindeki 34 TFR 35 plakalı taksi ile 16 ARJ 592 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, taksi şoförü ve 2 yolcusu ile minibüs sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, taksiciyi sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda büyük çapta hasara yol açan kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Başakşehir Bağcılar İkitelli Masko Güncel Haberler

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