BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ-1
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BAŞAKŞEHİR'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı.
BAŞAKŞEHİR'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lise öğrencileri okuldan tahliye edildi. Yangını itfaiye müdahale ederek, söndürülürken, kıs süreli panik yaşandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel