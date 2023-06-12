Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangına 37 saattir müdahale ediliyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları 37 saattir devam ediyor. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan ve daha sonra tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları 37 saattir devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan ve daha sonra tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı. İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi. Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor.