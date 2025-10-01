Başakşehir'de Zincirleme Kaza: Motosiklet TIR'a Çarptı

BAŞAKŞEHİR'de TEM Otoyolu'nda bir motosiklet, emniyet şeridini kullanarak geçtiği TIR'ın çarpması sonucu yola savruldu. Kaza nedeniyle, otoyoldaki diğer araçlar ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. Bu sırada yavaşlayamayan bir tanker, çok sayıda araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı, bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Kaza TEM otoyolu Bahçeşehir geçişinde yaşandı. Yolun emniyet şeridini kullanarak geçtiği TIR'ın çarptığı motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Kaza sebebiyle otoyoldaki diğer araçlar ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. Bu sırada yavaşlayamayan bir tanker, duran araçlara çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı, başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.