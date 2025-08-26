Başakşehir'de Zincirleme Kaza: Emrah Dağhan Hayatını Kaybetti

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Emrah Dağhan, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Dağhan'ın bir ay sonra baba olacağı öğrenildi.

İSTANBUL Başakşehir'de servis minibüsü, hafriyat kamyonu ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Emrah Dağhan (31), memleketi Bursa'nın Gürsu ilçesinde toprağa verildi. Dağhan'ın, 1 ay sonra baba olacağı belirtildi.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Başakşehir mevkisinde meydana geldi. Servis minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Aynı yöne giden yolcu otobüsü de kaza yapan kamyona çarptı. Kazada, servis minibüsünde bulunan Emrah Dağhan yaşamını yitirdi. 21 kişi de yaralandı.

Dağhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bursa'ya getirildi. Gürsu'daki Bilali Habeşi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emrah Dağhan'ın cenazesi, Gürsu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Dağhan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Emrah Dağhan'ın evli olduğu ve eşinin doğumuna 1 ay kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
