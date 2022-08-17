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Başakşehir'de yol kenarında yürürken minibüs çarptı

Başakşehir'de yol kenarında yürürken minibüs çarptı

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BAŞAKŞEHİR'de yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı kadın yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'de yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında MASKO mobilyacılar sitesi 6. Blok'ta meydana geldi. Yol kenarında yürüyen kadına minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kadının vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili gözaltına alınan şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Güncel

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