Başakşehir'de Yaşam Merkezleri Açıldı

Başakşehir Belediyesince, ilçede ikamet eden 55 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ile 16 yaş ve üzeri kadınlar için planlanan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) açılışı törenle gerçekleştirildi.

Çam ve Sakura Millet Bahçesi'ndeki merkezlerin açılış töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ile eşi Özlem Öneği, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, MHP Başakşehir İlçe Başkanı Servet Ayhan ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul'da modern şehirciliği yaşamış, başarmış bir ilçe olduklarını ifade etti.

İlçede 14 milyon metrekare yeşil alan ve birçok ilçenin yüz ölçümünden daha fazla park bulunduğunu aktaran Kartoğlu, "İstanbul'da kamu yatırımı yapıldığında arsa aramak zorunda olunmayan bir ilçeyiz. Bu şehircilik, bu güzel şehir gelecek yüzyıllar için de hazırlandı, planlandı." dedi.

Kartoğlu, bundan sonra ilçe sakinleri için vakit geçirdikleri, mutlu olacakları güzel mekanlar üreteceklerini, faaliyetler yapacaklarını söyledi.

Merkezlerin, vatandaşların istediği doğrultusunda yapıldığını aktaran Kartoğlu, üçüncüsü faaliyete geçen Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin yakın zamanda dördüncüsünü de açacaklarını kaydetti.

Kartoğlu, 0-9 yaş grubu çocuklar için eğlence merkezinin yapımını da tamamladıklarını belirterek belediye binasının altında hazırladıkları kütüphanede de çalışmaların bittiğini dile getirdi.

"Aile Yılı" kapsamında Boğaziçi Üniversitesiyle birlikte açılan Aile Üniversitesinin de ilk mezunlarının verildiğini belirten Kartoğlu, böyle güzel projeye önderlik ve Bakanlıkla ortak hareket etmenin kendileri için çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

İlçe sakinleri memnuniyetlerini anlattı

Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde vakit geçiren ilçe sakinlerinden İsa Özdemir de bu merkezlerde güzel vakit geçirdiklerini ve sosyalleştiklerini anlattı.

Merkezden memnun olduklarını söyleyen Güler Turgut, yaşlı vatandaşlara değer verildiğini söyledi. Turgut, bu merkezlerin her semtte yapılması isteğinde bulundu.

Ahmet Mahmut, merkezin belli bir yaşa gelmişler için bir "sığınak" görevi yaptığını söyledi.

Merkezleri sıklıkla kullandığını ifade eden Muammer Yurt da memnuniyetini dile getirdi.

Rafet Dağhan ise merkezlerin gayet güzel olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle farklı zamanlarda arkadaşlarla buluşup sohbet etmek, sosyal faaliyetlerden faydalanmak anlamında... Genelde arkadaşların muhabbetlerini falan dinlediğim zaman gayet memnuniyet ifade ediyorlar. Biz orada güzel, değerli zamanlar geçiyoruz. Eskiden tanıdığımız bazı arkadaşlarla orada karşılaşıyoruz. Çünkü Başakşehir'de özellikle bizim yaşlardaki insanların çok fazla gidecekleri yerler yok. Camiye gidenler oraya gidiyorlar. Kafeler biraz daha gençlere yönelik olduğu için burası bizim için çok güzel oldu. Etraftan edindiğim izlenimler de gayet güzel."

Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde birçok aktivite yer alacak

İlçede ikamet eden 55 yaş üstü vatandaşların sosyal, kültürel, eğitim ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılan Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde, sosyal aktiviteler, okuma yazma ile enstrüman kursları gibi eğitim faaliyetleri yapılacak.

Çini, ahşap boyama ile kokulu taş ve mum yapma atölyelerinin düzenleneceği merkezde, ayrıca diyetisyen ve berber hizmeti verilecek, spor programları düzenlenecek.

Merkezde, yaşlanma sürecinde bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluma aktif şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla danışmanlık ve destek hizmetleri de yer alacak.

Merkez, pazartesi hariç haftanın diğer günleri 11.00'den 20.00'ye kadar açık olacak.

BAKMER'den pastacılık ve aşçılık eğitimi

Açılışı yapılan BAKMER'in üçüncü tesisi de ilçedeki, 16 yaş ve üzeri kadınların kişisel gelişimlerine, sosyal yaşamlarına ve istihdam olanaklarına katkı sağlamak amacıyla hizmet verecek.

BAKMER'de yer alan Sakura Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sınıfıyla ilçedeki kadınlara pastacılık ve aşçılık eğitimi verilecek. 12 kişilik gruplar halinde düzenlenen atölye ve kurslarda kadınlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde mutfağın inceliklerini öğrenecek. Katılımcılar hem yeni tarifler keşfedecek hem de gastronomi alanında kendilerini geliştirerek mesleki beceriler kazanma fırsatı bulacak.

Ayrıca Sakura Kadın Etkinlik Merkezi de sadece eğitimlerle değil, sosyal etkinlikleriyle de kadınların buluşma noktası olacak. Merkezdeki 80 kişilik salonda ilçe sakini kadınlar doğum günü, mevlit, çay saati gibi etkinlikler düzenleyebilecek.