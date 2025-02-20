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Başakşehir'de Yangında 15 Kişi Kurtarıldı

Başakşehir'de Yangında 15 Kişi Kurtarıldı
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Başakşehir'de bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında, alevler apartmanı sardı ve 15 kişi evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek mahsur kalanları kurtardı ve yangını kontrol altına aldı.

Başakşehir'de 3 katlı apartmanın girişindeki oto lastik tamirhanesinde yangında mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güvercintepe Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişinde bulunan oto lastik tamirhanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki nalbura sıçradıktan sonra üst katlara sirayet etti. Apartmanın önünde park halindeki bir kamyonet de yandı.

Binayı saran alevler nedeniyle 15 kişi, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangında 2 işyeri, 2 daire ve 1 kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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