Başakşehir'de Yangına Giderken Devrilen İtfaiye Aracında 2 Görevli Yaralandı
Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı. Araçtaki itfaiye erleri camları kırılarak kurtarıldı ve ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar'daki bir yangın ihbarına ekibe destek amaçlı giden itfaiye aracı, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.
Mesai arkadaşları, araçtaki 2 itfaiye erini, camları kırarak kurtardı.
Hafif şekilde yaralanan itfaiye erlerine ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ağır hasar alan araçtaki ekipmanlar itfaiye ekiplerince başka bir vasıtaya nakledildi.