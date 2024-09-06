Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Yangına Giderken Devrilen İtfaiye Aracında 2 Görevli Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı. Araçtaki itfaiye erleri camları kırılarak kurtarıldı ve ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar'daki bir yangın ihbarına ekibe destek amaçlı giden itfaiye aracı, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.

Mesai arkadaşları, araçtaki 2 itfaiye erini, camları kırarak kurtardı.

Hafif şekilde yaralanan itfaiye erlerine ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ağır hasar alan araçtaki ekipmanlar itfaiye ekiplerince başka bir vasıtaya nakledildi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Başakşehir İtfaiye Güncel Kaza

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor? Uluslar Ligi puan durumu Türkiye kaçıncı sırada? Galler Türkiye hangi kanalda? Türkiye Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Eylül Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Narin bulundu mu, Narin ne zaman kaybolmuştu? Narin nerede aranıyor? Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Eylül Bornova, Konak, Bergama su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kötü Kan yeni ölüm fragmanı izleme linki var mı? Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı?
title