Başakşehir'de yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı - Haberler

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Başakşehir'de yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Başakşehir'de taksi bekleyen yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de taksi bekleyen yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde taksi bekleyen 18 yaşından küçük yabancı uyruklu A.A ile A.A. bir araçtan inen F.İ, S.Ö ve S.A. tarafından darbedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Araştırmada, tarafların bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve bunun sonucunda çocukların darbedildiği belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden F.İ ve S.A'nın "uyuşturucu madde kullanma" ve "yaralama" suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

AA / Güncel

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