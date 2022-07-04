BAŞAKŞEHİR'DE VİYADÜK ALTINDA CESET BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞAKŞEHİR'DE VİYADÜK ALTINDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

? BAŞAKŞEHİR'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu.

? BAŞAKŞEHİR'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili yaptığı ilk incelemede, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu. Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title