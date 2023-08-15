Başakşehir'de virajı alamayan hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir'de virajı alamayan toprak yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere vurdu, ardından yan yattı. Yan yatan kamyonda sürücü Cahit G., kamyonda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför Cahit G. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Atatürk Bulvarı Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 DTL 142 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı sapağında hızını alamayınca kayarak bariyerlere vurdu ve sürüklenerek yan yattı. Toprak yüklü kamyonda toprak etrafa saçılırken şoför Cahit G. ise yan yatan kamyonda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amacıyla yolu kapatırken itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Cahit G.'yi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonundaki toprak yola saçıldı. Hastaneye kaldırılan şoför Cahit G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL