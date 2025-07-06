Başakşehir'de Vinç Kazası: 23 Araç Zarar Gördü

BAŞAKŞEHİR'de dün meydana gelen kazada, inşaat çalışması için kurulan vinç yokuşta kayarak 23 araca çarptı. Bir binanın dış cephesinin de hasar gördüğü kazanın, yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak'ta meydana geldi. İnşaat çalışması için kurulan vinç, yokuşta kayarak 23 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, 1 binanın da dış cephesine zarar verdi. Vincin kayarak park halindeki araçlara çarpıp, sürüklediği kaza anı sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayan vincin çarptığı araçları sürüklediği anlar yer alıyor.