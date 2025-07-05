Başakşehir'de Vinç Kazası: 18 Araç Hasar Gördü
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sürücüsü kontrolünü kaybeden bir vinç, park halindeki 18 araca çarparak hasara yol açtı. Olayda yaralanan kimse olmazken, incelemeler devam ediyor.
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, park halindeki araçlara çarptı. Kazada, 18 araç hasar gördü.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, sokakta bulunan araçlara çarparak sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, 18 aracın hasar gördüğü tespit edildi. Kazayla ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel