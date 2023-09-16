Başakşehir'de Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Başakşehir'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarına karışan 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda bonzai, marihuana, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Kasten Yaralama' suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai, 55 gram marihuana, 154 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Kasten Yaralama' suçlarına karışan şüphelilerin saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen adrese 13 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan baskında şüpheliler A.Ş. (19), K.G. (18), N.G. (19) ve F.A. (15) yakalandı.

METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekipleri belirlenen adres ve çevresinde bulunan metruk binalarda arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 235 gram bonzai, 55 gram marihuana, 154 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 2'si trafikten menedilmiş 3 çalıntı motosiklet, 150 dolar, 550 euro, 6 bin 500 lira para, 5 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf paket ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden K.G., N.G. ve F.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', '6136 SKM' ve 'Motosiklet Hırsızlığı' suçlarından, A.Ş. ise bu suçlarla birlikte 'Kasten Yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin sorgusunda toplam 27 suç kaydı olduğu tespit edildi.