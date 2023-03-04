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Başakşehir'de trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Başakşehir'de trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden Ali Buğra Ö. (20) idaresindeki 34 DR 0780 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra demir parmaklıklara saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araç içerisinde sıkışan Ali Buğra Ö, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ali Buğra Ö'nün ağır yaralandığı kazayı, araçta bulunan iki kişi hafif yaralarla atlattı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Başakşehir Ali Buğra İtfaiye Güncel Haberler

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