Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de trafik kazası: Otomobil kamyonete çarptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Başakşehir'de trafikte seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet de zarar gördü. Kaldırımdaki aydınlatma direği, motosikletlerin üzerine devrildi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de trafikte seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet de zarar gördü. Kaldırımdaki aydınlatma direği, motosikletlerin üzerine devrildi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Bahçeşehir Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki 34 VM 1038 plakalı otomobil, park halindeki 34 FCF 233 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet zarar gördü.Yol kenarındaki aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle 2 motosikletin üzerine devrildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görgü tanığı Taner Efe, "Yaklaşık 2-3 saat önce böyle bir kaza oldu. Bu nalburun arabası yola çıkmış biraz. Sürücü telefonla ilgilendiği için görmüyor, önü de boş olduğu için. Daha sonrasında nalburun arabasına çarpıyor. Yaralanma ve can kaybı yok. " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title