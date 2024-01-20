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Başakşehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada arızalanan bir otomobile çarpan hafif ticari araç, daha sonra başka bir araçla çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Başakşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Feneryolu mevkisinde arızalanan bir otomobil, sürücüsü tarafından yolun kenarına çekildi. Bu sırada arkadan gelen Abbas Y. idaresindeki 34 KY 2840 plakalı hafif ticari araç önce arızalanan otomobile çarptı, ardından savrularak başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Abbas Y. ile diğer hafif ticari araçtaki İsmet İ. ve Çağla İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Abbas Y'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir Edirne Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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