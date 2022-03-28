BAŞAKŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI TAMİRCİ ÖLDÜ - Haberler

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BAŞAKŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI TAMİRCİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI TAMİRCİ ÖLDÜ

BAŞAKŞEHİR'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken, TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.  Seyir halindeyken arıza 41 VN 172 plakalı aracın sahibi, aracını sağa çekerek tamirci çağırdı. Yasin B. isimli tamirci buraya geldi. Araç sahibi ve tamirciye TIR çarptı. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.  Yasin B.'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gazi, Kaza, Güncel, Haberler

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