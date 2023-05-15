Başakşehir'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de, meyve ve sebze taşıyan tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de, meyve ve sebze taşıyan tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. yönetiminde Arnavutköy-Habibler Yolu istikametinde seyreden 33 AKK 337 plakalı tır, Bülent Ç. kontrolündeki 34 OEM 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilerek yan yatan tırın dorsesi otomobilin ön bölümünde hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tır şoförü İsmet Ö. ile beraberindeki yolcu sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yere dökülen meyve ve sebzeler nedeniyle kapatılan yol, tırın çekilmesiyle trafiğe yeniden açıldı.