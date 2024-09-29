Başakşehir'de Terzi Silahlı Saldırıya Uğradı
Başakşehir'de bir terzi dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Başakşehir'de bir terzi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde'de dükkanı bulunan terzi Serhat Özkurt, iş yerinin önünde komşusuyla sohbet ederken yanına yaklaşan kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Özkurt saldırıda ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yaralı terzi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Saldırı mahallinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.