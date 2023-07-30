Başakşehir'de Ters Yönden Gelen Araç Sürücüsü Lastiği Patlattı

Başakşehir'de iddiaya göre ters yönden gelen bir araç sürücüsü, doğru yolda olmasına rağmen kendisine yol vermeyen araç sürücüsünün lastiğini bıçakla patlatıp kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de iddiaya göre ters yönden gelen bir araç sürücüsü, doğru yolda olmasına rağmen kendisine yol vermeyen araç sürücüsünün lastiğini bıçakla patlatıp kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Metrokent'te iddiaya göre aracıyla tersten yola giren sürücü, karşıdan gelen sürücüden kendisine yol vermesini istedi. Yol alamayıp ilerleyemeyince sinirlenen şahıs, bıçakla diğer aracın lastiğini keserek olay yerinden kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL