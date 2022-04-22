Başakşehir'de ters dönen otomobildeki iki kişi yaralandı
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Başakşehir'de virajı alamayarak ters dönen otomobildeki iki kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de virajı alamayarak ters dönen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'ndan Altınşehir istikametinde ilerleyen 34 PHC 86 plakalı otomobil, sürücüsü Rezan T'nin virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak ters döndü.
Kazada, araçtaki Mehmet Ü. ve Muhammed H. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın bulunduğu noktada çalışma yaptı.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel