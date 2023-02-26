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Başakşehir'de tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

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Başakşehir'de tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

İstanbul Başakşehir'de, 2 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Başakşehir'de, 2 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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