Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Başakşehir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir'de iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Binada maddi hasara ve çatı katında da çökmeye neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title