Başakşehir'de Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Başakşehir'de yapılan site yönetimi toplantısında çıkan tartışmada bir kişi silahla ağır yaralandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve silahla birlikte yakalandı. Yaralı sporcu ise hastanede tedavi altına alındı.
Başakşehir'de, site yönetimi toplantısı sırasında çıkan tartışmada bir kişiyi silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yapılan toplantıda çıkan kavgada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'un silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli T.A'yı Gaziosmanpaşa'daki adrese düzenledikleri operasyonda, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan olayda ağır yaralanan Özoğul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.