Başakşehir'de Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Başakşehir'de yapılan site yönetimi toplantısında çıkan tartışmada bir kişi silahla ağır yaralandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve silahla birlikte yakalandı. Yaralı sporcu ise hastanede tedavi altına alındı.